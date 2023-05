Após golpes, Detran-GO alerta sobre falsificação de site

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) faz um alerta em seu site para que usuários não caiam em golpes. De acordo com o comunicado, uma investigação que envolveu as polícias civis do Maranhão e do Ceará descobriu que estelionatários falsificaram diversos sites de órgãos públicos.

De acordo com as investigações, os golpistas usaram a plataforma do Google para disponibilizar links patrocinados e enganar os usuários. O Detran-GO disse ter recebido denúncias há poucos meses de pessoas que foram enganadas por outros golpistas que falsificavam sites de leilões para obter vantagens e fraudar leilões oficiais.

A orientação do Detran-GO é para que os usuários sempre confirmem o endereço do site oficial do órgão, que é www.detran.go.gov.br.

Para o usuário ter certeza que está consultando um site governamental oficial, devem ficar atentos e mesmo que um site apareça no topo da lista de buscas, os site oficiais governamentais sempre terminam com .GOV.BR.

Caso o usuário caia em algum golpe, pode denunciar a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) pelo telefone (62) 3201-1140.

A reportagem pediu um posicionamento do Google, que foi citado na investigação como a plataforma onde os links patrocinados estavam. Até a publicação da matéria não tivemos retorno. O espaço continua aberto.