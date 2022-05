Após obras, Prefeitura de Goiânia libera trânsito em dois pontos

O trânsito de alguns pontos que estavam fechados para obras ou intervenções será liberado a partir desta sexta-feira (13) pela Prefeitura de Goiânia. Neste sábado (14), os motoristas que passarem pela região do Jardim América já irão transitar com a nova configuração estabelecida para ruas e avenidas. Outro ponto da capital que terá o trânsito liberado será o Complexo Viário Luiz José Costa, conhecido como Complexo Viário Jamel Cecílio.

A inauguração oficial dele está marcada para a manhã desta sexta-feira (13). De acordo com a Prefeitura de Goiânia, mais de 200 mil veículos deverão passar pelo local, por dia. A liberação do trânsito no complexo ocorre após 26 meses de uma construção que foi anunciada para um prazo de nove meses, ou seja, demorou quase três vezes mais.

A partir de agora, o tráfego da Marginal Botafogo vai seguir em via expressa, sem interferência semafórica da Avenida Goiás, no Setor Crimeia Oeste, até a Avenida 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico.

Outros dois locais que devem ficar prontos para a circulação de veículos neste mês serão o Viaduto Lauro Belchior, que liga o Setor Leste Universitário ao Jardim Novo Mundo, que seria finalizado em seis meses e vai ser entregue 32 meses depois, no dia 27. Também deve ficar pronto o viaduto no cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Goiás Norte, obra que faz parte do BRT Norte-Sul. A liberação deve ocorrer no dia.

Jardim América

As modificações no trânsito do Jardim América incluem a inversão no sentido de vias, criação de dois novos corredores do transporte coletivo, implantação de 15 cruzamentos semaforizados e a construção de uma ciclofaixa.

Conforme divulgado pelo Paço, a partir de sábado as ruas C-120 e C-121 passam a ter sentido único a partir do cruzamento da Av. C-107 até a Praça Santos. Sentido único também nas ruas C-208, C-148, C-149 e C-209.

A partir da Praça Santos, a Rua C-190 será mão única até o cruzamento com a Av. C-107. As duas principais vias alteradas, C-148 e C-149 terão cruzamento semafórico com as avenidas T-63 e T-9. Ainda, uma ciclofaixa foi implantada ao longo das ruas C-149, C-209, C-121 e C-120, ligando as ciclovias da Av. T-63 até a Av. dos Alpes.

A decisão pelas mudanças observou, segundo a Prefeitura, a importância da região, que liga diversos bairros da capital, sendo local de travessia de milhares de pessoas todos os dias.

As modificações no Jardim América já são pensadas há pelo menos sete anos. A intenção dos técnicos da SMM é melhorar a trafegabilidade na região, já que as vias de mãos duplas que cruzam no sentido norte-sul ficam congestionadas em horários de pico.