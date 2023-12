Após psicóloga, outra mulher morre na BR-153

Uma mulher morreu ontem em um acidente envolvendo um caminhão, um carro e duas motos, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima que morreu estava na garupa de um motociclista por aplicativo.

Nesta semana, a psicóloga Laura Costa de Alvarenga, de 32 anos, morreu nas mesmas circunstâncias.

A polícia contou que o tráfego do trânsito diminuiu quando o motociclista de aplicativo foi atravessar para a via da esquerda e encostou no carro que estava à frente. Ao fazer esta manobra, o motorista e a vítima que morreu caíram na rodovia, quando um caminhão passou por cima da mulher. Outra moto acabou colidindo com a que estava caída.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão e os condutores das duas motos não se feriram. Já a passageira morreu no local.

A PRF informou que só nos últimos oito dias nove pessoas morreram nesse trecho.