Após queda de avião, Voepass anuncia suspensão de voos em Rio Verde

Após a queda do avião que vitimou 62 pessoas no último dia 9, a Voepass Linhas Aéreas informou que deixará de operar em alguns destinos. Entre eles, está a cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano.

Em comunicado, a empresa detalhou que em Rio Verde, o trecho suspenso será entre a cidade e Guarulhos, em São Paulo. A medida passa a valer a partir do próximo dia 2 de setembro.

A companhia informou que, ao todo, 9 cidades deixarão de receber voos diários da empresa. Segundo a Voepass, a medida se fez necessária uma vez que a companhia, após o acidente, conta com uma aeronave a menos em sua frota. Por isso, foi preciso realizar uma readequação em sua malha.

De acordo com a empresa, além de Rio Verde, deixarão de receber voos diários as cidades de Fortaleza (CE), Confins (MG), Porto Seguro (BA), Salvador (BA), Natal (RN), Mossoró (RN), São José do Rio Preto (SP) e Cascavel (PR).

Acidente

Um avião caiu no último dia 9 em Vinhedo, no interior de São Paulo (SP). A Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona da aeronave, informou que haviam 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, totalizando 62 pessoas no avião. A empresa confirmou que todos morreram no local.

A aeronave decolou de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, segundo a Veopass. Vídeos circulam nas redes sociais do momento da queda. As imagens mostram o avião caindo rodando em parafuso (assista acima). As imagens foram feitas por moradores da região, já que o avião caiu dentro do condomínio residencial Recanto Florido, segundo os bombeiros.

Comunicado da Voepass Linhas Aéreas na íntegra

"Com uma aeronave a menos em sua frota, a VOEPASS Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar uma readequação em sua malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos.

Com essa readequação, 09 destinos deixarão de receber voos diários até o dia 26 de outubro, quando os trechos atuais e futuros serão replanejados dentro da estratégia da VOEPASS para a próxima temporada.

Deixaram de operar desde 9 de agosto de 2024 os destinos: Fortaleza ( CE), Confins (MG) e Porto Seguro (BA). A partir de 26 de agosto, a companhia não terá rotas em Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN) e em 2 de setembro em São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO). Os passageiros que adquiriram bilhetes no período dos trechos cancelados serão tratados conforme a Resolução 400 da ANAC."