Após sair de sorveteria, criança escapa por segundos de ser atropelada por carro; vídeo

Uma criança de 9 anos escapou por questão de segundos de ser atropelada após um homem, de 32 anos, perder o controle do carro e bater contra um poste, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Nas imagens, é possível ver quando ela sai da sorveteria e caminha pela calçada.

O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (28) no Setor Mansões Village. Segundo os bombeiros, o motorista do carro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Bom Jesus sem ferimentos graves. A corporação disse que ainda não se sabe o motivo do acidente.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança da sorveteria mostra o momento em que a menina sai do local e após exatos sete segundos o carro invade a calçada, e atinge em cheio o poste que fica totalmente destruído.

Os moradores da região ficaram assustados com o acidente. Nas imagens, de outro ângulo, é possível ver que a menina escapa por pouco de ser atingida pelo carro. O Corpo de Bombeiros disse que a Polícia Militar não foi acionada. A Enel foi até o local e desligou a energia para que os militares pudessem socorrer o motorista sem que nada acontecesse com ele.