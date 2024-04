Apae Aparecida realiza bazar e galinhada beneficente neste sábado (6)

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) - Aparecida de Goiânia - realiza neste sábado (6) um bazar/galinhada beneficente. O evento será realizado na sede da instituição, localizada na Rua Xerente, no setor Jardim Maria Inês, em Aparecida.

O objetivo do evento é arrecadar fundos para colaborar com a manutenção do local e atendimento de pacientes e familiares.

O bazar contará com peças a partir de R$ 3. A galinhada será servida a partir das 11 horas, no valor de R$ 20 por pessoa.

Doação de alimentos

A instituição também realiza arrecadação de ingredientes para composição da feijoada. Empresas e pessoas interessadas, podem entrar em contato por meio do número:

Telefone: (62) 35483555 - Apae Aparecida de Goiânia.

Sendo a única instituição em Aparecida de Goiânia, a unidade atende em torno de 200 famílias, contribuindo constantemente com a melhoria de vida de todos. São atendimentos clínicos e pedagógicos, além de atividades extras fornecidas diariamente.

A Apae de Aparecida de Goiânia fica localizada na Avenida Xerentes, esquina com Caetés, no Jardim Maria Inês.

Serviço

Barzar/Galinhada - Apae Aparecida

Local: Rua Xerente, no setor Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia

Data: 6 de abril

Horário: 11 horas

Valores: R$ 20 galinhada | Peças: R$ 3

Informações: (62) 3548-3555