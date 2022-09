Apae de Aparecida de Goiânia realiza feijoada beneficente para arrecadar fundos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goiânia (Apae) realiza no próximo dia 10 de setembro, a partir das 11 horas, uma feijoada beneficente. A entrada é franca e apenas o valor solidário da feijoada será cobrado. Sendo a única instituição em Aparecida de Goiânia, a unidade atende em torno de 200 famílias, contribuindo constantemente com a melhoria de vida de todos. São atendimentos clínicos e pedagógicos, além de todas as atividades extras fornecidas diariamente.

Antecipado: R$ 25

No dia: R$ 30

Doação de alimentos

A instituição também realiza arrecadação de ingredientes para composição da feijoada. Empresas e pessoas interessadas, podem entrar em contato por meio do número: (62) 35483555.

A Apae de Aparecida de Goiânia fica localizada na Avenida Xerentes, esquina com Caetés, no Jardim Maria Inês.