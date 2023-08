Apagão nacional deixa cidades sem energia em Goiás

Um apagão nacional deixou várias cidades de Goiás, Distrito Federal e de outros 19 estados sem energia na manhã desta terça-feira (15). A informação foi confirmada pela Equatorial.

Moradores de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Anicuns, Luziânia, Vianópolis e Caçu, relataram falta de energia após às 8h30 desta terça.

Segundo a Equatorial, “informações preliminares apontam que houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema”.

Além de Goiás, foi registrado apagão em no Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que estar apurando as causas da ocorrênia. Por meio de nota, a Equatorial informou que o serviço foi normalizado às 9h10.

NOTA MME

"O Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira (15/8). Estados do Sudeste também foram afetados.

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até Às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos.

A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível. O ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente."

Nota de Esclarecimento - Falta de energia geral

"O Grupo Equatorial Energia informa que houve registro, a partir das 8h30 desta terça-feira (15), de interrupção geral no fornecimento de energia em vários estados do país, provocado por uma ocorrência de abrangência nacional.

Segundo informações preliminares, houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema.

Em todos os Estados em que há concessão do Grupo (Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul), a normalização já foi iniciada. O grupo segue acompanhando junto ao Operador Nacional do Sistema as providências para o restabelecimento integral das cargas e com equipes técnicas de prontidão em todas as suas bases nos estados."