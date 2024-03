Aparecida de Goiânia dá início a pacote que inclui mais de 25 obras

Ainda nesta semana, um pacote de mais de 25 obras de infraestrutura vão ser iniciadas em Aparecida de Goiânia com a previsão de ser finalizado ainda neste ano. Há a expectativa de serem feitos os eixos estruturantes leste-oeste, assim como a conclusão do Eixo Estruturante Madre Germana/Jardim Tiradentes. Segundo o prefeito Vilmar Mariano (MDB), o fato de o dinheiro do custeio já estar no caixa da prefeitura garante o cumprimento dos acordos com as construtoras contratadas.

“As obras que lançamos hoje vão todas terminar neste ano. Tem obras para 60 dias, outras 90 dias, 120 dias, mas todas serão entregues neste ano”, garante o prefeito. Ao todo, a prefeitura estima investir cerca de R$ 505 milhões. Deste montante, R$ 180 milhões serão gastos no recapeamento das ruas da cidade. Entre elas, serão contempladas, por exemplo, Avenida V-5 (Cidade Vera Cruz); Avenida Rio Verde (Bairro Hilda); Avenida das Bandeiras (Vila Brasília); Avenida São João (Jardim Nova Era); Rua Ribeirão Preto (Vila Mariana); e Avenida Uru (Setor dos Afonsos).

Ainda serão investidos R$ 250 milhões em obras de asfaltamento dos bairros da cidade. Nesta quinta-feira (21), serão iniciadas as obras de pavimentação dos bairros Vila Delfiore, Vila Romana, Jardim Cascata, Dom Bosco II, Conde dos Arcos, Village Garavelo, Central Solar Park, Jardim Esplanada e Jardim Cristal, todos pela construtora Costa Brava. No dia 25 de março, as obras começam nos bairros Buriti Sereno 1º Etapa, Jardim Tropical, Serra das Brisas, Garavelo Residencial Park, Goiânia Park Sul, Rosa dos Ventos 1º Etapa, Rosa do Sul e Chácara Santa Luzia, estes pela Unida Construtora.

Neste caso, os recursos são provenientes do financiamento feito junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido também por Banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Ao todo, o empréstimo chega a 120 milhões de dólares e a expectativa é que a verba chegue aos cofres públicos até maio. Os recursos utilizados agora, porém, são provenientes da contrapartida que a prefeitura tem de dispor para o financiamento, na ordem de 20% do valor (30 milhões de dólares). O prefeito Vilmar Mariano reforça, no entanto, que o pacote de obras provenientes do empréstimo com o NDB ainda será lançado. “São mais obras que ainda estão em licitação, que é o restante do asfalto, parques e outras pontes. Vamos cumprir o planejamento iniciado ainda com Maguito Vilela e Gustavo Mendanha de asfaltar todas as ruas habitadas de Aparecida”, diz ao citar os prefeitos anteriores que sucedeu.

Os eixos estruturantes que estão sendo finalizados também fazem parte de um planejamento iniciado na gestão Maguito, que projetou dez eixos para a melhoria da mobilidade em Aparecida. “Estamos finalizando os eixos planejados pelo Maguito, o que não significa que não podemos ter mais eixos na cidade. Porque são vias que desafogam o trânsito, os motoristas deixam de ter que passar pelo centro, pela GO-040 e pegam vias duplicadas com trafego livre”, argumenta.

Os eixos 1, 3 e 4 serão iniciados no próximo dia 25, enquanto o 2 e o 1A estão com as obras previstas para o dia 17 de abril. Para essas obras, os recursos são provenientes de financiamento feito junto à Corporação Andina de Fomento (CAF). A prefeitura ainda inicia, com recursos próprios, a construção do bueiro de concreto triplo na ligação do Brisa Sul com o Jardim Dom Bosco e a pavimentação da Rua Paraíba, ligando o Setor dos Estados.