Aparecida de Goiânia divulga quase 300 vagas de emprego nesta semana; confira

O Sistema Municipal de Emprego (Sime) está oferecendo 293 vagas em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. São oportunidades para os níveis administrativo e de produção, além de vagas para jovem aprendiz, primeiro emprego e estágio.

Quem se interessar em conferir as vagas disponibilizadas deve ir até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da cidade, e levar os seguintes documentos para fazer um cadastro no sistema: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Nos SAC’s unidade do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e SAC Polo Empresarial, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30. O atendimento é por livre demanda e não precisa de agendamento.

Nas unidades do Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping o atendimento é de segunda a sexta das 8h às 17h e no sábado das 8h às 13h. No Araguaia Shopping, o SAC funciona de segunda a sexta-feira e das 8h às 17h. Nestes casos é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Caso tenha uma vaga compatível com o perfil do trabalhador, uma carta de encaminhamento para realizar uma entrevista na empresa contratante. Se no momento não tiver uma vaga de acordo com o perfil do candidato, ele pode acessar o site novamente. As vagas são atualizadas diariamente segundo a prefeitura de Aparecida.

Outras informações podem ser obtidas com a Central de Captação de Vagas pelo telefone (62) 99194-3491.

Confira todas as vagas disponíveis no Sime de Aparecida:

115 Auxiliar de produção

30 Jovem aprendiz

12 Vendedor interno

10 Montador de estruturas metálicas

10 Servente de obras

10 Vendedor Externo

7 Atendente de loja

6 Motorista de caminhão

5 Ajudante de carga e descarga

5 Auxiliar operacional

5 Auxiliar de almoxarifado

5 Auxiliar de deposito

5 Auxiliar de logística

5 Engenheiro civil

5 Entregador

5 Maqueiro Hospitalar

5 Técnico em eletromecânica

4 Consultor de vendas

3 Auxiliar de serviços Gerais

3 Auxiliar PCP

3 Camareira (O)

3 Eletricista de instalações (edifícios)

3 Estagiário

3 Recepcionista, em geral

2 Arte finalista

2 Auxiliar de Copa

2 Auxiliar de manutenção

2 Diretor de produção

2 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

2 Operador de empilhadeira

2 Operador de escavadeira

2 Operador de pá carregadeira

2 Serviços Gerais

2 Soldador

1 Auxiliar de Estoque

1 Auxiliar de eventos

1 Auxiliar de limpeza

1 Faturista

1 Operador de motoniveladora

1 Primeiro Emprego