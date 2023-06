Aparecida de Goiânia lança aplicativo para agendamento de consultas

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) lançou, nesta terça-feira (13), um aplicativo para agendamento de consultas. O “Saúde Aparecida” está disponível para download apenas nos sistemas Android e permite o agendamento online de consultas com clínico geral, pediatra, médico da família e ginecologista.

Além das consultas, também é possível marcar retornos, solicitar atestados médicos e agendar testes para diagnóstico da covid-19. Até o fim do ano, mais funcionalidades serão agregadas à ferramenta, segundo a SMS.

Após baixar o app, o usuário deve fazer um cadastro, inserindo o CPF, e-mail e número de celular. As vagas para as consultas são atualizadas diariamente.

A saúde de Aparecida vem muito bem, hoje temos todas as nossas UPAs com sistemas informatizados, implantamos a telemedicina e até o fim do ano teremos uma saúde totalmente digitalizada", pontuou o prefeito da cidade, Vilmar Mariano.

Outras formas de agendamento

O agendamento presencial e pelo 0800 continua. O paciente que optar pela forma mais tradicional, pode marcar as consultas presencialmente na unidade que deseja ser atendido.

Quem preferir ligar, pode discar o 0800-646-1590 e informar os dados pessoais, o motivo da consulta e o número do Cartão SUS. O serviço funciona de segunda a sábado, das 7 às 19h.

O aplicativo foi desenvolvido para suprir os déficits do atendimento telefônico. "Como a demanda é muito grande, estávamos recebendo muitas reclamações de pessoas que não estavam conseguindo marcar as consultas pelo 0800", explicou o prefeito.

Digitalização

De acordo com a prefeitura, outros aplicativos serão desenvolvidos e estendidos para auxiliar no trabalho de outras secretarias, como a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Infraestrutura e Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

O secretário de Saúde Alessandro Magalhães explicou que o aplicativo ainda está em desenvolvimento e outras funcionalidades serão implantadas.

"Até o fim do ano, o paciente já terá todo o pronturário médico em mãos por meio do aplicativo. O objetivo é ampliar o acesso às consultas e permitir que o usuário tenha acesso à todas as funcionalidades do registro de atendimento".