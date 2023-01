Aparecida de Goiânia libera a retirada de boletos para pagamento do IPTU

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibilizou, nesta quarta-feira (25), os boletos para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) referente ao ano de 2023. Este ano, o contribuinte poderá optar pelo pagamento dos tributos à vista, com desconto de 15%.

Quem optar pelo pagamento parcelado, pode dividir em até 10 vezes sem desconto ou no cartão de crédito, com acréscimos da operadora. Todas as opções de pagamento estão disponíveis para serem emitidas no site da Prefeitura de Aparecida. Basta ir na barra “Serviços ao Cidadão” ou à “Empresas” (no lado superior direito do site) e depois “Débito” para gerar o boleto. O passo a passo também está disponível no site.

Aposentados, pensionistas e amparados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem ter isenção do pagamento do IPTU/ITU. Para ser contemplado com a isenção, o contribuinte precisa atender aos seguintes critérios: possuir apenas um imóvel, o imóvel deverá ser destinado a sua residência, a área do terreno deverá ser igual ou inferior a 500 metros quadrados (m²), a área construída deverá ser igual ou inferior a 120 m² e a renda familiar mensal não poderá ultrapassar dois salários mínimos vigentes na data do protocolo. A data para solicitar a isenção é de até 31 de março.

Unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)

SAC Cidade Administrativa

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo – Residencial Solar Central Park – Térreo CEP: 74.968-500

Telefone: 3238-7202

Horário de Funcionamento: 8h às 17h

SAC Centro

Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro de Aparecida

Telefone: 3545-5955

Horário de Atendimento: 8h às 17h

SAC Veiga Jardim

Avenida Desembargador Eládio de Amorim APM , Lote 07 – Parque Veiga Jardim

Horário de Atendimento: 8h às 17h

SAC Polo Empresarial Goiás

Rua 01 esquinas c/eixo primário Qd.03 lt. 013 e 014 – Polo Empresarial

Telefone: (62) 99292-1922

Horário de Atendimento: 8h às 17h

SAC Parque Flamboyant

Praça CEU – Parque Flamboyant –

Telefone: 3545-4700

Horário de Atendimento: 8h às 17h

SAC Cidade Livre

Av. Independência Qd. 02 Lt. 03 – Cidade Livre –

Telefone: 3283-8076

Horário de Atendimento: 8h às 17h

SAC Vila Brasília

Av. São Paulo Qd. 42 Lt. 14 – sala 01 – Jardim das Esmeraldas – Aparecida de Goiânia

Telefone: 3545-5802

Horário de Atendimento: 8h às 17h

Vapt-Vupt Garavelo Shopping

Avenida Igualdade

Horário de Atendimento: 8h às 17h

Vapt-Vupt Admar Otto – Buriti Shopping

Av. Rio Verde quadras 102 lote A– Vila São Tomás

Telefone: 3545-5840

Horário de Atendimento: 8h às 17h

Vapt-Vupt Araguaia Shopping

Rua 44 nº 399 Setor Ferroviário

Telefone: 3225-5559

Horário de Atendimento: 8h às 17h