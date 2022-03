Aparecida de Goiânia prorroga para maio o IPTU de 2022; veja como pagar

O vencimento do IPTU em Aparecida de Goiânia que seria no dia 4 de abril, foi prorrogado para 2 de maio de 2022. Segundo a prefeitura, medida foi tomada levando em consideração impactos econômicos da pandemia que afetaram a população. Desta forma, a proposta é de maior prazo para pagamento à vista com desconto de 15% e também opção de parcelamento em até 10 vezes.

O carnê do IPTU, será enviado pela prefeitura via Correios para proprietários das residências. Pelo carnê, o contribuinte terá a opção de pagar o imposto nas duas formas: à vista ou parcelada. Já os proprietários de terrenos vazios devem emitir as guias para pagamento diretamente no site prefeitura, ou em uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) por meio de agendamento.

Para imprimir a guia do pagamento IPTU ou ITU da primeira parcela ou parcela única, é só acessar o site da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Ou caso contrário, procurar uma das unidades de atendimento ao cidadão, ao todo, são 10 pontos.

Locais de atendimento

SAC CIDADE ADMINISTRATIVA

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo – Residencial Solar Central Park – Térreo CEP: 74.968-500

Telefone: 3238-7202

Horário de Funcionamento: 08h às 17h



SAC CENTRO

Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro de Aparecida

Telefone: 3545-5955

Horário de Atendimento: 08h às 17h

SAC VEIGA JARDIM

Avenida Desembargador Eládio de Amorim APM , Lote 07 – Parque Veiga Jardim

Horário de Atendimento: 08h às 17h

SAC POLO EMPRESARIAL GOIÁS

Rua 01 esquinas c/eixo primário Qd.03 lt. 013 e 014 – Polo Empresarial

Telefone: (62)99292-1922

Horário de Atendimento: 08h às 17h

SAC PARQUE FLAMBOYANT

Praça CEU – Parque Flamboyant

Telefone: 3545-4700

Horário de Atendimento: 08h às 17h

SAC CIDADE LIVRE

Av. Independência Qd. 02 Lt. 03 – Cidade Livre

Telefone: 3283-8076

Horário de Atendimento: 08h às 17h

SAC VILA BRASILIA

Av. São Paulo Qd. 42 Lt. 14 – sala 01 – Jardim das Esmeraldas – Aparecida de Goiânia

Telefone: 3545-5802

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT-VUPT Garavelo Shopping

Avenida Igualdade

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT-VUPT Admar Otto – Buriti Shopping

Av. Rio Verde quadras 102 lote A– Vila São Tomás

Telefone: 3545-5840

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT-VUPT Araguaia Shopping

Rua 44 nº 399 Setor Ferroviário

Telefone: 3225-5559

Horário de Atendimento: 08h às 17h