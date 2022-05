Aparecida de Goiânia realiza o dia D de vacinação contra Influenza e Sarampo neste sábado (28)

Aparecida de Goiânia realizará o dia D da vacinação contra Influenza e Sarampo no próximo sábado (28). O principal objetivo é vacinar o maior número de pessoas dos grupos prioritários antes do final da campanha, que se encerra em 3 de junho. Para se vacinar precisa comparecer nos postos com os documentos pessoais e o cartão de vacinação.

A Campanha da influenza é destinada aos grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde (MS) e abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade; Gestantes e puérperas; Povos indígenas; Professores; Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Já a contra o sarampo abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores da saúde.

Os postos de vacinação no dia D irão funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h, nas unidades: UBS Andrade Reis; UBS Colina Azul; UBS Jd. Florença; UBS Veiga Jardim; UBS Cruzeiro do Sul; UBS Bairro Cardoso; UBS Delfiore; UBS Madre Germana; UBS Bandeirantes; UBS Garavelo Park; UBS Anhembi; UBS Jardim Olímpico; UBS Retiro do Bosque; UBS Candido de Queiroz.

Na Central de Imunização a vacinação ocorrerá das 8h às 13h.

Balanção dos Grupos

Aparecida de Goiânia já aplicou, de 4 de abril até 23 de maio, 73.668 doses de vacinas no município na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Sarampo 2022.

Foram aplicadas 56.581 doses contra influenza. Já para a vacinação contra sarampo foram aplicadas 17.087 doses nos dois grupos prioritários, sendo 9.221 para crianças e 7.887 para os trabalhadores da saúde.



Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia