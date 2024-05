Até sábado (25) Aparecida de Goiânia recebe o projeto “Livros nas Praças”, uma biblioteca sobre rodas que conta com mais de 2 mil livros. A ação, que é gratuita e aberta a toda a comunidade, ocorre no Centro de Artes e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU), no setor Cidade Vera Cruz, e segue até o final da semana, das 9 às 16 horas.

A iniciativa é promovida pela BRK, empresa subdelegada da Saneago para os serviços de esgotamento sanitário no município, e organizada pela produtora cultural Korporativa Marketing Cultural, Social e Ambiental.



Entre os 2 mil livros disponíveis estão obras acessíveis, como ilustrações em braile para crianças, livros em fonte ampliada para pessoas com baixa visão, audiobooks para deficientes visuais e 30 títulos em braile.



Além disso, o interior do ônibus é climatizado e adaptado com cadeira de transbordo, indicada para cadeirantes e idosos que querem ter a experiência de escolher seus títulos. O veículo também dispõe de espaço lúdico, para proporcionar um ambiente agradável ao público infanto-juvenil.



Cada pessoa pode retirar até dois livros por vez, mediante a apresentação da carteira de identidade e comprovante de residência.

Serviço: Projeto Livros nas Praças

Datas: 20 a 25 de maio

Local: Centro de Artes e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU)

Endereço: Av. V-5, Praça Orlando Alves Carneiro, Cidade Vera Cruz - Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: 9h às 16h