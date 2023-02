Aparecida de Goiânia tem 251 vagas de emprego abertas para esta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou 251 vagas de emprego em diversas áreas das empresas, no município. As oportunidades foram disponibilizadas pelo do Sistema Municipal de Emprego (SIME) em conjunto com o setor de recursos humanos das empresas.

Os interessados devem ir até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. São elas: SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre, SAC Polo Empresarial e Centro. Nas unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping é necessário agendamento prévio.

Segundo a prefeitura, as vagas são para áreas administrativas e de produção, além de pessoas que buscam o primeiro emprego e portadores de necessidades especiais. Caso a vaga se encaixe no perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista diretamente na empresa contratante.

A administração municipal também informou que os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, podem entrar em contato via WhatsApp pelo número (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

45 Motorista Entregador

17 Operador De Empilhadeira

15 Auxiliar De Prevenção De Perdas

11 Auxiliar De Logística

11 PCD

10 Assistente De Vendas

10 Auxiliar De Armazém

10 Auxiliar De Manutenção

10 Auxiliar De Produção

10 Operador De Transpaleteira

8 Auxiliar De Deposito

8 Vendedor Interno

7 Balconista

5 Almoxarife

5 Carreteiro (Motorista De Caminhão-Carreta)

5 Costureiro, A Máquina Na Confecção Em Série

5 Gerente De Negócios

5 Operador De Caixa

5 Promotor De Vendas

5 Repositor De Frios

5 Repositor De Hortifrúti

5 Repositor De Mercadorias

4 Encarregado De Logística

4 Primeiro Emprego

4 Representante Comercial Autônomo

3 Auxiliar De Serviços Gerais

3 Auxiliar PCP

3 Zelador

2 Ajudante De Carga E Descarga

2 Auxiliar De Transporte

2 Costureiro, A Máquina Na Confecção Em Série

2 Mecânico De Veículos Pesados

1 Auxiliar De Manutenção Predial

1 Auxiliar De Rastreamento

1 Marceneiro

1 Operador De Máquina De Corte

1 Subgerente De Loja