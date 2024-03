Aparecida de Goiânia tem seu primeiro Dia do Cooperativismo

O Sistema OCB/GO realizará o 1º Dia do Cooperativismo em Aparecida de Goiânia neste sábado (16), com o apoio da Prefeitura Municipal e de cooperativas goianas. O evento proporcionará uma variedade de serviços nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e lazer para a população. Além disso, estão programadas apresentações musicais de artistas regionais.

O Dia do Cooperativismo será a partir das 8 horas, na Praça João de Barro, no Setor Célia Maria, ao lado do AparecidaPrev. Serão realizadas ações como: doação de armações de óculos, banco de empregos, orientação de higiene bucal com entrega de kits, aferição de pressão e glicemia, oficina de pintura e decoração, jogos de educação financeira, mercadinho para ensinar finanças com doações, distribuição de picolé e doações de mudas de árvores.

Todas as atividades são gratuitas. As ações serão realizadas em parceria com órgãos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e com as cooperativas Uniodonto Goiânia, Life Saúde, Cartago, Sicredi Cerrado GO, Sicoob Secovicred, Sicoob Engecred e Sicoob Unicentro Br.