Aparecida de Goiânia terá bloco de Carnaval gratuito para crianças

Acontece na tarde deste domingo (12), a partir das 16 horas, o bloquinho da Cidinha no Aparecida Shopping. Este bloco é especial para as crianças e tem entrada gratuita. A concentração da folia acontece no 2° andar, na praça de alimentação, e em seguida acontece circuito nos corredores do shopping.

A programação do evento foi pensada especialmente para os pequenos. Durante a folia, vão acontecer oficinas de brinquedos, criação de 'cabelos loucos', recreação, e customização de abadás. O bloquinho da Cidinha é acompanhado por um mini carro de som elétrico, que vai tocar os maiores sucessos da música infantil.

O espaço é reservado para crianças de até 12 anos, mas a presença de um adulto responsável é obrigatória.