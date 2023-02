Aparecida realiza testagem gratuita contra doenças sexualmente transmissíveis antes do Carnaval

A cidade de Aparecida de Goiânia realiza, nesta quinta-feira (9), testagem gratuita contra doenças sexualmente transmissíveis. Ação, que realiza testes rápidos para o diagnóstico de aids, sífilis e hepatites B e C, termina nesta quinta-feira (9).

O ônibus do Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante (CTA) da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida (SMS) está realizando testes rápidos para o diagnóstico de aids, sífilis e hepatites B e C. Ele está localizado na “região dos motéis”, próximo à BR 153, Setor Nossa Sra. de Lourdes. O veículo estará estacionado próximo ao Roma Show até o fim do dia.

Na mobilização também são distribuídos preservativos femininos e masculinos, gel lubrificante e folders educativos para a população. Em caso de resultados positivos para alguma doença, os pacientes serão orientados e encaminhados para o tratamento adequado em cada caso.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Fabiana Ribeiro, reforça a importância da ação. “Trabalhamos o ano inteiro com ações preventivas e de testagem para reduzir a incidência dessas doenças que podem deixar sequelas e até levar à morte pessoas de todas as idades”, informou.

Além do ônibus, também há testagem gratuita em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Centro de Especialidades. Os exames são realizados, analisados e interpretados em cerca de meia hora.