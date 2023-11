Apartamento onde criança caiu passou por reforma e teve grades retiradas da janela, diz perícia

O apartamento de onde um menino de seis anos caiu na tarde desta quarta-feira (29) não tinha grades ou redes de proteção na janela. Estas teriam sido retiradas em uma reforma recente, de acordo com o perito Hugo Lincoln da Polícia Técnico Científica. No apartamento, que fica na Vila dos Alpes, em Goiânia, mora a avó do menino.

O apartamento da avó fica no nono andar, cinco andares acima de onde mora a mãe do menino. A familiar informou para a perícia que a queda ocorreu em um momento de descuido e que não chegou a ver o ocorrido. O menino morreu ao cair de um dos quartos do nono andar, a 29 metros do chão.

"Em casos como esse, o objetivo da perícia é verificar se tem sinais de violência que possam ter antecedido a queda. Analisamos o corpo e o próprio ambiente", disse. Segundo o perito, o laudo deve sair em cerca de 10 dias, e as investigações serão realizadas pela Polícia Civil (PC).

O perito alertou sobre o perigo na falta de proteção. "Quem mora em apartamento tem que ter certos cuidados: janelas com proteções, guarda corpo", disse Hugo.

Entenda como foi

Conforme ocorrência registrada no local, a avó do menino informou que estava com neto no apartamento e a criança pediu para descer no 4º andar, onde a mãe mora. Ela não teria permitido, pois o menino havia acabado de almoçar e não poderia ir naquela hora. Instantes depois, a criança acabou entrando em um dos quartos e caiu da janela que não tinha proteção.

A queda foi de aproximadamente 29 metros de altura, segundo a perícia. O menino, que não teve o nome divulgado, completaria sete anos em dezembro. Ele deixa pai, mãe, avó, um irmão gêmeo e outro mais velho.