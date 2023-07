Apenas 11% da população tomou vacina bivalente contra a Covid em Goiás

Colaborou: Letícia Graziely

Apenas 11% da população tomou vacina bivalente contra a Covid-19 em Goiás. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde (MS) na terça-feira (11). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a baixa procura é considerada preocupante já que a vacina protege contra a cepa original da doença, contra a ômicron e contra suas subvariantes.

De acordo com a SES, entre os possíveis motivos para a baixa vacinação está a veiculação de fake News relacionadas aos efeitos adversos da vacina.

Mais importante do que boatos sobre a vacina contra Covid-19, precisamos olhar para trás e entender de fato que as vacinas sempre salvaram vidas. Elas são seguras, monitoradas e passam por todo o processo de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), explica a gerente de Imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa) da SES, Joice Dorneles.

Conforme a SES, a aplicação da bivalente é importante para a proteção do agravamento do coronavírus neste período frio e seco quando a circulação viral é maior e favorece o aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). A vacina está disponível nos 246 municípios do estado.

A Covid-19 continua circulando, então, é importante que a população se cuide e se vacine. É de graça, seguro e salva vidas!, ressalta Joice.

Onde se vacinar

A vacina bivalente está disponível em Goiás desde 27 de fevereiro para todas as pessoas com mais de 18 anos que já receberam duas doses do esquema primário, com a vacina monovalente, e para aqueles com mais de 12 anos que apresentam comorbidades e que já tomaram duas doses da monovalente. Os interessados podem procurar um dos 900 postos de saúde localizados no estado. Confira as salas de vacinação em Goiânia neste link.