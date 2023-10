Aposta de Goiás leva mais de R$ 800 mil ao acertar todos os números da Lotofácil

Um apostador de Goiás acertou os 15 números da Lotofácil sorteados na segunda (9) pela Caixa Econômica Federal, para uma premiação de R$873.818,50. O jogo foi registrado em Campinaçu, no norte do estado. A aposta foi um bolão com 10 cotas.

Outras quatro apostas também foram premiadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e Rio de Janeiro. Os números sorteados do Concurso 2.925 foram: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Como jogar

A Lotofácil é uma aposta facilitada. O apostador marca de 15 a 20 números, e é premiado se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Caso haja mais de um vencedor com o mesmo número de acertos, dividem o prêmio.

Com 15 números, a aposta mínima custa R$ 3,00. Na opção "Surpresinha", o sistema escolhe os números, e na "Teimosinha", os mesmos números concorrem por 3, 6, 12, 18 ou 24 apostas consecutivas.

Os sorteios são realizados de segunda à sábado, às 20h.