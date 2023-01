Aposta de Goiás leva prêmio acumulado de R$ 10 milhões da Quina

Uma aposta de Goiás levou o prêmio acumulado de R$ 10 milhões da Quina. O concurso 6045 foi realizado neste sábado (7), com os seguintes números sorteados: 05-06-25-26-34.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na lotérica Bolão Milionário, no bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia. O ganhador acertou sozinho cinco números com aposta simples e vai levar R$ 9.741.833,36.

No acerto de quatro números, 177 apostas ganharam em todo o Brasil, cada apostador vai levar cerca de R$ 3,3 mil. Já com três acertos, foram 9.924 ganhadores com o prêmio R$ 56,52 e 239.516 apostas que ganharam R$ 2,34.

Para quem deseja apostar, o próximo sorteio da Quina será realizado na próxima segunda-feira (9), com o prêmio estimado de R$ 700 mil. O valor do aposta custa R$ 2 e pode ser feita em qualquer lotéria ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.