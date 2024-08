Aposta de Goiás leva R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Aposta de Goiás é vencedora de prêmio milionário do sorteio da Lotofácil realizado na última quarta-feira (31). O jogo foi registrado na cidade de Piranhas, no oeste do estado. O ganhador acertou os 15 números sorteados e levou sozinho R$1.662.351,79, prêmio máximo do sorteio.

Os números sorteados foram 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 e 24. De acordo com informações da Caixa, o jogo foi registrado como aposta simples (sem cotas de bolão) e teve apenas os 15 números marcados. A Lotofácil permite a marcação de até 18 dezenas.

Além do prêmio milionário, o concurso também premiou outras oito apostas goianas. Com 14 acertos, entre apostas simples e bolão, os ganhadores de Catalão, Formosa, Goiânia, Niquelândia, Nova Glória e Novo Gama levaram o prêmio de R$ R$1.824,91. Uma aposta da capital registrou 17 dezenas e levou R$5.474,73.

Para o próximo sorteio da Lotofácil, que acontece nesta quinta-feira (1), o prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

Como receber o prêmio

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.581,44 (bruto de 2.259,20), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador. Já os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir da respectiva apresentação em agência da Caixa. Outros valores podem ser recebidos em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Como jogar

Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3.