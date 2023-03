Aposta de Goiânia ganha prêmio de R$ 8 milhões na Quina

Uma aposta feita em Goiânia levou sozinha os R$ 8,6 milhões sorteados no concurso 6039 da Quina nesta terça-feira (7). A aposta foi do tipo simples, ou seja, jogando 5 números e pagando R$ 2,00 e foi feita nos canais virtuais da Caixa. Com o jogo do tipo simples as chances de ganhar são de uma em 24 milhões.

A Caixa informou que o prêmio já foi retirado nesta quarta-feira (8).

Outras 120 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 6 mil cada uma, entre elas há apostas de Anápolis, Caiapônia, Caldas Novas e Goianésia.

Os números sorteados foram: 02 – 06 – 60 – 66 – 74.

Apostas

Para apostar basta marcar de 5 a 15 números entre 80 disponíveis, pagando de R$ 2, 00 a R$ 6 mil, de acordo com a quantidade de marcações. O jogo pode ser feito nas lotéricas, no site ou no aplicativo da Caixa.

Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado a partir das 20h.