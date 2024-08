Apostas para a Lotofácil da Independência começam neste sábado (24); Prêmio chega a R$ 200 milhões

A partir deste sábado (24), após os sorteios à noite, as apostas feitas para a Lotofácil serão exclusivas para o concurso especial Lotofácil da Independência. Com prêmio estimado em R$ 200 milhões, o concurso 3.190 da modalidade será sorteado no dia 9 de setembro (segunda-feira), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Como sempre ocorre nos concursos especiais promovidos pelas Loterias CAIXA, a Lotofácil da Independência não acumula. Ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá um rendimento de R$ 1,14 milhão no primeiro mês. O valor do prêmio principal também é suficiente para comprar 40 mansões, de R$ 5 milhões cada, ao redor do mundo.

Essa é a 13ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2023, 65 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.955.552,77 cada uma.

Como apostar:

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

As apostas da Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio (09 de setembro) feitas nas lotéricas de todo o país nos volantes da Lotofácil da Independência. Quem preferir também pode apostar pelo portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Quem quiser também pode fazer um bolão, que é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Os apostadores da Lotofácil podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

A novidade é que agora as cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser compradas no App Loterias CAIXA e no portal, com tarifa de 35% do valor da cota. Nos canais digitais, o Bolão CAIXA oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Quando o apostador acessa o portal ou o app, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador.