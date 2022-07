Aprenda 4 estratégias para aumentar as vendas em datas comemorativas

As datas comemorativas como Dia dos Namorados e Dia dos Pais são grandes impulsionadores das vendas do varejo. Com um bom planejamento é possível aumentar as vendas e fidelizar clientes para as próximas datas. Para isso acontecer, a experiência do cliente é essencial.

“O comportamento do consumidor mudou muito nos últimos dois anos. Com a pandemia, as vendas online se fortificaram e, para manter o sucesso das vendas físicas, as lojas tiveram que se reinventar e trazer soluções atrativas. Nas datas sazonais, é importante manter o foco na experiência do consumidor para converter mais e fidelizar o público”, explica Juliano Mortari, CEO e fundador da VarejOnline.

Confira algumas dicas do especialista para o varejo físico atrair consumidores e se destacar dos concorrentes nas datas sazonais:

1- Planeje as ações com os vendedores

Na semana que antecede a data, prepare as ações que serão realizadas. Crie um checklist com as principais ideias e envolva os profissionais da sua loja para que toda a equipe esteja alinhada e preparada para atender os clientes e executar o que foi planejado.

2- Faça uma vitrine temática

A parte visual é essencial na experiência de compra da loja física. Uma boa decoração, desde a vitrine, atrai a atenção do cliente. “Mescle artigos que se relacionem com a sua loja e elementos alusivos à data. Dessa forma, você proporciona uma vivência imersiva a quem visita seu ponto de venda”, recomenda Mortari.

3- Promova ações com experiência

Para essa etapa, é importante ter conhecimento sobre quem são os consumidores da loja, para que a experiência passe por todas as etapas, desde um bom atendimento até antecipar as necessidades dos clientes. Ações que geram curiosidade e que envolvam o cliente são grandes atrativos. Uma boa ação pode ocasionar vendas espontâneas, apenas por chamar atenção de quem está passando pela frente da loja.

4- Use o sistema ao seu favor

Veja no cadastro dos seus clientes quem costuma comprar na data em questão e envie mensagens personalizadas para lembrá-los da compra do presente. “Entenda o perfil dos consumidores e, ao enviar a mensagem, é interessante ainda ceder vouchers de descontos, para ser um atrativo a mais”, sugere o CEO.