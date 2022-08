Aprenda a evitar que a internet atrapalhe sua saúde mental; Veja dicas

Com a pandemia da Covid-19, a interação das pessoas com a internet se intensificou já que o contato com amigos, colegas de trabalho, família e com o mundo lá fora se tornou basicamente virtual. E como ficou a saúde mental neste contexto?

O uso das redes sociais pode produzir efeitos positivos ou nocivos à saúde mental, e as interferências estão diretamente relacionadas à usabilidade destas ferramentas por parte do usuário.

“Muito se fala em relação ao tempo gasto on-line, mas além do tempo é necessário prestar atenção ao tipo de conteúdo que estamos nos expondo e o quanto o mundo virtual nos retira do convívio social. Temos que encontrar um equilíbrio para manter a saúde mental na internet em dia”, explica a psicóloga Jôse Anne Zaffalon.

Para ajudar você a cuidar da sua saúde mental, Jôse dá 4 dicas de como usar as redes sociais e a internet de forma mais positiva.

DICAS PARA UTILIZAR A INTERNET DE FORMA POSITIVA

1) PRATIQUE O UNFOLLOW TERAPÊUTICO

O unfollow terapêutico ou positivo é uma estratégia para ter uma postura ativa nas redes sociais, excluindo o que causa algum tipo de sofrimento. Seguir pessoas que inspiram e produzem conteúdo que condizem com a sua realidade é uma das formas positivas de utilizar a internet.

2) BUSQUE AUTOCONHECIMENTO

Você deve ser a sua própria referência, isso ajuda a driblar sentimentos de inferioridade em relação às comparações com os outros. Para isso, é importante trabalhar o autoconhecimento – que faz parte dos quatro tipos de autocuidado que existem (autocuidado físico, emocional, social e espiritual). É importante trabalhar o autoconhecimento diariamente. O que você gosta de fazer, usar, vestir, comer? Quais são os seus sonhos? Ter consciência disso e fortalecer esses pontos compreendendo que você é diferente do outro e isso é o que te torna único.



3) REDUZA A QUANTIDADE DE APLICATIVOS

Constantemente, surgem novos aplicativos e redes sociais que imediatamente viralizam e causam a impressão de que todo mundo está utilizando e não podemos ficar de fora. Mas será que você realmente precisa estar em todas as redes sociais e ter todos os aplicativos no seu celular?

A exposição virtual precisa ser equilibrada, para isso, use as ferramentas ao seu favor, definindo tempo de uso diário e desinstalando os aplicativos que você não usa ou não te fazem bem. Buscar o equilíbrio entre o mundo real e digital é a chave para termos saúde mental na internet.



4) DESATIVE AS NOTIFICAÇÕES E ESTEJA MAIS OFF-LINE

O tempo dos aplicativos não precisa ser o nosso tempo, por isso, desative as notificações automáticas e fique no controle do acesso priorizando o que você quer e tem que fazer, sem gastar tempo não planejado olhando as notificações só porque elas acabaram de chegar. Você não tem que parar o que está fazendo só para responder uma mensagem que acabou de receber ou assistir ao novo conteúdo de uma celebridade, exercite e faça a gestão do seu tempo conforme a sua rotina. Esteja mais off-line, introduza na sua rotina atividades prazerosas, de preferência as que envolvam outras pessoas e que sejam ao ar livre, longe dos celulares e redes sociais.