Aprovada lei que dá título de ‘Capital da Fé’ a Trindade

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em segunda e última votação, o projeto de Lei (PL) que torna o município de Trindade a ‘Capital da Fé’. A proposta, que ganhou elogios do reitor do Santuário da Basílica, é de autoria do deputado estadual Dr. George Morais (PDT) e leva em conta a relevância da cidade no cenário religioso regional e nacional. O projeto ainda depende de sanção do governador do Estado.

A reportagem, Morais afirma que o título de ‘Capital da Fé’ valoriza não só o turismo religioso de Trindade, mas a cidade como um todo. “São 365 dias de fé, não só na época da Romaria. Então, como Capital da Fé, fica com uma abrangência ainda maior em relação ao turismo religioso e à consagração da fé”, disse, acrescentando que o título transcende a religião e abarca todas as vertentes de fé.

No texto do PL, o parlamentar argumenta que “característica muito particular do município, a crença no Divino Pai Eterno fez com que se estruturasse na região o que se conhece hoje corno a Capital da Fé dos goianos”, argumenta o parlamentar.

“Projeto valioso e justo”, diz reitor da Basílica

Para o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Marco Aurélio Martins, já é de conhecimento de todos a importância de Trindade e da Festa do Divino Pai Eterno que, segundo ele, é realizada há mais de 180 anos.

Porém, ainda de acordo com o sacerdote, o projeto de Lei, caso seja sancionado, vai possibilitar “ainda mais uma visibilidade de projeção nacional”. “Entraria realmente no mapa turístico, do turismo religioso do país. É um projeto [de Lei] muito valioso, muito justo para o momento, tendo vista a nossa história e importância que Trindade tem”, pontuou o reitor.

O projeto agora segue para sanção do governador Ronaldo Caiado.

Festa de Trindade

Evento de maior movimento e destaque do ano no município, a Festa do Divino Pai Eterno, ou Festa de Trindade, é celebrada no primeiro domingo do mês de julho.

Porém, durante os nove dias que o antecedem, são celebradas missas e novenas, encontros de jovens e acolhimento aos carreiros do Divino Pai Eterno, foliões, tropeiros e outros devotos.

Vale destacar que, de acordo com a Prefeitura de Trindade, cerca de 3,2 milhões de romeiros passaram por Trindade nos 10 dias da tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno 2019. Em 2017, esse número foi de 2,9 milhões.