Aprovados em concurso da Prefeitura de Goiânia cobram convocação em sessão na Câmara

Aprovados no último concurso da prefeitura de Goiânia fizeram manifestação nesta quinta-feira (1°), durante uma sessão da Câmara de Vereadores do município. Os manifestantes pedem convocação imediata, após um ano de espera.

No ato estavam presentes trabalhadores das áreas da saúde, educação e assistência social que ocuparam a galerias do local à convite do vereador Cabo Senna (Patriota).

A pedagoga Giovanna Cristina ocupou a Tribuna em nome dos manifestantes e afirmou que o grupo tenta negociar com a prefeitura e não tem resposta. "Estamos tentando falar com o prefeito sobre o assunto, mas ele não nos atende. São milhares de pessoas que necessitam desse trabalho, como professores, médicos, assistentes sociais, entre outros. São pais de famílias que reclamam pelo cumprimento de um direito legal”, reclamou a pedagoga.

A prefeitura de Goiânia afirmou em nota que o concurso tem prazo de vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. De acordo com a gestão, durante este tempo, os órgãos municipais vão solicitar servidores de acordo com a demanda e os cargos do concurso (leia a nota completa abaixo).

Além disso, a administração municipal reforçou na nota que inicialmente o concurso público previa o chamamento de 1.376 aprovados, mas que somente "na primeira convocação o número chegou a 2.091, superior em mais de 40% do programado".

Discussão

Os manifestantes se queixaram também da proposta do vereador Sargento Novandir (Avante) que sugere prorrogar de dois para cinco anos o contrato de servidores temporários. Novandir rebateu afirmando que teve sua proposta distorcida.

"Estão querendo distorcer nosso requerimento. Jamais vou deixar de defender o servidor municipal. Não faço politicagem com essa situação", declarou Novandir.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Anselmo Pereira (MDB), afirmou que a prefeitura vai chamar os concursados, mas não pode definir data. “Com abertura de novos Cmeis e de novas escolas, vagas serão ofertadas; e os concursados, convocados" prometeu Pereira.

Wanessa Godoi, presidente da Comissão de Aprovados no concurso, avaliou a manifestação como positiva, pois vereadores assinaram uma lista se comprometendo a apoiar o movimento e houve a promessa de uma reunião com o prefeito no dia 12 de junho.

Nota da Prefeitura de Goiânia na íntegra:

A propósito da solicitação deste veículo de comunicação, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa o que se segue:

- A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa que inicialmente o concurso público previa o chamamento de 1.376 aprovados.

- Porém, somente na primeira convocação, o número chegou a 2.091, superior em mais de 40% do programado.

- O certame tem o prazo de vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

- Durante este tempo, os órgãos municipais vão solicitar servidores de acordo com a demanda e os cargos do concurso, com a previsão de novas convocações.

- O concurso da Prefeitura de Goiânia contou com 100.535 candidatos a cargos em todos os níveis (fundamental, médio e superior). As provas foram realizadas em maio e junho de 2022, e o resultado homologado no dia 30 de setembro.

Secretaria Municipal de Administração - Prefeitura de Goiânia