Araguaia Shopping abre nova temporada de Happy Hour, com shows gratuitos

O Happy Hour do Araguaia Shopping está de volta, trazendo entretenimento para as quintas-feiras de abril, com uma série de atrações especiais.



A partir das 18 horas, na Praça de Alimentação, os visitantes poderão desfrutar de um ambiente ideal para momentos de descontração ao fim do dia, com música ao vivo de qualidade.



Nesta temporada, o Happy Hour do Araguaia traz novidades: além dos shows, haverá sorteio de um voucher no valor de R$ 800 a cada noite de evento para compras no shopping, sorteio de diversos brindes e promoções exclusivas nos restaurantes e lanchonetes da praça.

A agenda especial começa nesta quinta-feira (4), com show da dupla Kelvin e Gustavo (foto). Na semana seguinte a diversão continua com show de Júnior Marra. Os artistas Leandro Kato e Robson Carvalho fecham a programação do mês de abril. Toda a programação é gratuita.