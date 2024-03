Araguaia Shopping terá oficinas infantis e encontro com o coelho

O Araguaia Shopping está trazendo a magia da Páscoa para os pequenos com uma programação especial de atividades criativas e divertidas. De quinta a sábado (28 a 30 de março), o shopping oferecerá oficinas infantis gratuitas e interações com o personagem Coelho da Páscoa, na Praça Central (Piso 1).



28 de Março: Oficina de Máscara de Coelho

A programação começa no dia 28 de março, a partir das 14h, com uma oficina infantil para confecção de máscaras de coelho. A atividade é uma oportunidade perfeita para as crianças soltarem a imaginação e entrarem no clima da Páscoa. A oficina atenderá 20 crianças por ordem de chegada, garantindo atenção individualizada e um ambiente seguro e divertido.



Interação com o Coelho da Páscoa

Além da oficina, haverá uma interação especial com o personagem Coelho da Páscoa, das 14h30 às 15h30. Esta será uma chance única para as crianças conhecerem e tirarem fotos com o ícone da Páscoa, criando memórias inesquecíveis.



29 de Março: Oficina de Ovos de Páscoa

No dia seguinte, a partir das 14h, o shopping realizará uma oficina de Ovos de Páscoa. A atividade promete ser um momento de diversão e aprendizado, onde as crianças poderão decorar seus próprios ovos de Páscoa. Assim como na oficina anterior, serão atendidas 20 crianças por ordem de chegada.



30 de Março: Mais um Encontro com o Coelho da Páscoa

Para encerrar a programação, no dia 30 de março, das 14h30 às 15h30, o Coelho da Páscoa retorna para mais uma sessão de interação com as crianças. É uma nova oportunidade para quem não conseguiu participar no primeiro dia.



Serviço: Programação de Páscoa

Local: Araguaia Shopping

Datas: 28 a 30 de março

Atividades: Oficinas infantis e interação com o Coelho da Páscoa

Entrada: Gratuita