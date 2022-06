Arraiá Anhanguera volta a ter edição presencial em Goiânia

Com quadrilhas, comidas típicas e shows musicais, o Arraiá Anhanguera retorna ao formato presencial depois de dois anos restrito às telas. Durante os dias 24 e 26 de junho, a tradicional festa junina acontece no Sesi Multiparque, em Goiânia, a partir das 18 horas. Os ingressos já estão disponíveis no site do Sesi Goiás.e também no Minha Entrada.

Em todos os dias, o público poderá ver apresentações de quadrilhas juninas e artistas musicais, como a cantora e jornalista Maíra Lemos, a dupla sertaneja Victor e Lucca, e a banda de forró Zabumba Beach. Maíra Lemos cantará um tributo a Gonzagão.

Além da música ao vivo e da dança de quadrilha, haverá uma variedade de comidas e brincadeiras típicas da tradição junina. Pescaria, touro mecânico, tiro ao alvo, bingo e correio elegante serão algumas das atrações da noite.

O valor da entrada inteira é R$40, e a meia solidária, R$20, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Já no site minhaentrada.com.br, é possível adquirir o combo de R$50 que inclui ingresso, estacionamento e copo personalizado.

A TV Anhanguera irá disponibilizar 1mil entradas gratuitas para cada dia do evento. Para adquirir uma, basta doar 2kg de alimento não perecível na sede do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha, em Goiânia.



Confira a programação

Sexta-feira (24/6), das 18h às 23h30

Maíra Lemos canta em tributo a Gonzagão

Batuke da Villa

Quadrilha Junina Arrasta Pé

Sábado (25/06), das 18h às 23h30

Túlio & Max

Forró Gyn

Quadrilha Thradição

Domingo (26/6), das 16h às 22h

Zabumba Beach

Victor & Lucca

Quadrilha Junina Renascer

SERVIÇO

Arraiá Anhanguera 2022

Data: de 24 a 26/6

Horário: Sexta e sábado das 18h às 23h30 / domingo das 16h às 22h

Local: SESI Multiparque – Av. João Leite, 915, setor Santa Genoveva. Goiânia

Ingressos: disponíveis no site do Sesi Goiás e minhaentrada.com.br

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em parceria com a PUC-GO)