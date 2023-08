Arte pode ajudar na evolução infantil; Veja como

Comemorado neste sábado, dia 12 de agosto, o Dia Nacional das Artes celebra a existência de diversas manifestações artísticas, como o teatro, o cinema, o circo, a literatura, a pintura, a poesia, a música… A lista é bem grande, não é mesmo?

A chegada dessa data comemorativa também serve como uma ótima oportunidade para abordar a relevância de trabalhar as atividades artísticas dentro das salas de aula, ou mesmo em casa, com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

Na educação infantil, a arte é uma das maiores responsáveis por dar início à formação cultural e a construção das habilidades sensitivas e emotivas das crianças.

Pensando nisso, separamos os principais benefícios da arte na etapa inicial escolar para não perder essa data com as crianças. Veja no quadro os benefícios das atividades artísticas.

1) EXPRESSAR AS EMOÇÕES

Por meio da música, do teatro, da dança e dos desenhos, é possível incentivar as crianças a expressarem suas emoções. Os pequenos adoram essas atividades e é sempre uma rica oportunidade poder observá-los manifestando seus sentimentos por meio da arte. Além disso, é uma boa maneira para conversar sobre os sentimentos e sobre a importância de ter autocontrole.

‍

2) ESTÍMULO À CRIATIVIDADE

A Educação artística é perfeita para aguçar a criatividade. Por isso, é fundamental que desenvolvam atividades artísticas com os pequenos visando estimular ainda mais a imaginação deles. Contação de histórias, peças de teatro, leitura em roda e jogos são alguns exemplos de dinâmicas que podem ser realizadas.

‍

3) INCENTIVO À ESCRITA

Como você já sabe, antes da alfabetização, as crianças precisam desenvolver muitas habilidades, entre elas a coordenação motora fina. Fazer pintura com tinta usando os dedos como pincéis e recortar figuras de revista são brincadeiras pedagógicas divertidas e que auxiliam muito nesse processo.

4) EVOLUÇÃO MOTORA

Já parou para pensar que não são apenas os esportes, como a natação, e os jogos, como pular amarelinha, que podem desenvolver a coordenação motora? Estimular a dança e o teatro, por exemplo, ajudam as crianças a terem um maior domínio do próprio corpo e, ainda, conseguem compreender que é possível se expressar por meio dos movimentos corporais.

5) MELHORA O VOCABULÁRIO

Na educação infantil, as crianças ainda estão em fase de construir e/ou aumentar o vocabulário. É interessante que inclua momentos de música e contação de histórias na rotina. Essas atividades ajudam a enriquecer e melhorar o vocabulário das crianças, já que contribuem para aprimorar a audição e a fala, de maneira lúdica e muito divertida.