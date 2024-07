Artesã é presa suspeita de dopar marido e jogar soda cáustica nas partes íntimas dele

Uma artesã de 56 anos foi presa nesta segunda-feira (15) suspeita de dopar o companheiro de 43 com medicamento e jogar soda cáustica nas partes íntimas dele, em Uruaçu, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o homem teve lesões gravíssimas.

"O órgão genital ficou com aspecto queimado, com cicatrizes grandes e enrugadas, com limitação de retração da parte íntima”, explicou o delegado responsável pelo caso Sandro Leal Costa, em entrevista ao Daqui.

Por não ter o nome divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa da suspeita para que se posicionasse até a última atualização desta matéria.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 25 de abril deste ano, mas o homem só teve coragem de denunciar o caso agora. À polícia, a mulher disse que cometeu o crime após descobrir uma traição.

"São companheiros há 10 anos e a motivação teria sido ciúme de uma possível traição. Chamou a atenção a premeditação, dissimulação e intenção de que ele não tivesse mais condições de manter relações com ninguém”, afirma o delegado.

Devido a gravidade do caso, a polícia representou pela prisão preventiva da suspeita que teve parecer favorável do Ministério Público. A mulher deve responder por lesões corporais gravíssimas no ambiente doméstico. A pena pode chegar a mais de 10 anos de prisão.