Artistas se engajam em leilão em prol das obras do Hospital de Câncer

No dia 27 de novembro, está agendado um evento que irá unir a generosidade a uma causa nobre: Trata-se do Mega Leilão HCG para arrecadar fundos para o HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo, que tem o propósito de se tornar mais uma referência para o tratamento gratuito de câncer no País.

Situado no município de Inhumas, a organização sem fins lucrativos já possui a policlínica em funcionamento e, em breve, inaugura uma nova ala. Mas este é só o começo. No final, terá mais de 100 mil metros quadrados de estrutura e tratamentos de ponta.

Toda a obra, equipamentos e mobiliário do hospital estão sendo viabilizados com recursos privados, leia-se doações da comunidade e sociedade civil organizada. A jornada é longa, pois este é um projeto que necessita de R$ 300 milhões para ser totalmente concluído.

No momento, estão em obras a primeira fase do projeto, com 15 mil metros quadrados, e para viabilizar a conclusão desta fase, acontece o próximo leilão, que conta com o engajamento de pecuaristas, empresários e artistas. Entre eles, está o cantor Zezé Di Camargo, embaixador do projeto que tem se empenhado pessoalmente em trazer amigos para se conectar a esta causa.

Animais de elite, objetos de arte, jóias, camisas de jogadores, objetos pessoais de celebridades, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos farão parte da lista de itens a serem leiloados.

Cerca de 1000 pessoas deverão participar presencialmente do leilão, que acontecerá no Goiás Leilões, fora o público que acompanhará as transmissões ao vivo do evento pelo YouTube, através dos canais TV Arroba, do HCG e do cantor Zezé Di Camargo.

Apesar do itens de grande valor, qualquer doação no evento será bem-vinda. “O público poderá doar qualquer quantia em dinheiro através de PIX e QR Code de qualquer valor, ainda que seja um real, será bem-vindo”, diz um dos voluntários da organização, o engenheiro e pecuarista Marco Antônio Mendonça Pedroza.

O HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo, está situado em Inhumas, na GO-070, KM 47, sendo uma entidade beneficente sem fins lucrativos. Seu funcionamento começou em 2021 com a inauguração de seu primeiro módulo, a policlínica, com 204 metros quadrados, que oferece gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas.



Serviço: Mega Leilão HCG

Data e horário: 27 de novembro, às 20h

Local: Goiás Eventos