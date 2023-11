Assassino abraçou mãe de jovem que filmou própria morte após o crime em Jataí

O jovem Diego Fonseca Borges, filmado ao matar a namorada Ielly Gabriele Alves, abraçou a mãe da vítima, Olesiane Alves da Silva, após o crime. “Fiquei sabendo que ela estava no hospital através dele. No centro médico, ele me abraçou e disse ‘sogra, quem fez isso com ela vai pagar’”, relatou.

O caso aconteceu no sábado (4). Segundo a Polícia Militar, Diego, de 27 anos, disse que a companheira havia sido baleada por um homem em uma moto, em Jataí. Mas os militares acabaram percebendo a inconsistência da versão dele. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Diego Fonseca Borges, que aparece no vídeo atirando contra a mulher.

Para Olesiane, Diego contou, por telefone, que ele e a namorada teriam caído em uma emboscada, na qual ela foi atingida por um tiro. Um vídeo filmado por Ielly mostra quando Diego apontou a arma para ela e a baleou em Jataí, no sudoeste de Goiás.

À reportagem, a mãe de Ielly Gabriele contou que a filha se relacionou com Diego por um ano e sete meses. Ela caracterizou o namoro dos jovens como uma relação conturbada, com idas e vindas e disse que, no dia em que Ielly foi morta, ela tinha dito à mãe que iria terminar o relacionamento.

A mãe explica que a filha sabia que Diego tinha uma arma, mas diz não saber se Ielly tinha conhecimento que o jovem a estava portando naquele momento. Segundo Olesiane, a filha não falava do relacionamento com frequência, mesmo que ela tentasse ajudar.

Histórico

Ainda conforme o delegado, a tia da vítima, que apresentou o celular dela à delegacia, também contou que Ielly era vítima de violência doméstica por parte do autor. Entretanto, não há registro de denúncias contra o mesmo relacionado à vítima.

Apesar disso, as apurações apontaram que Diego já tem um histórico de violência doméstica contra uma ex-namorada. “Ele já tem passagens por roubo, injúria e lesão corporal, no contexto de violência doméstica”, detalhou o delegado.

O caso

Ielly foi morta no sábado, na cidade de Jataí. O namorado dela, Diego, foi preso em flagrante, após a Polícia Militar encontrar um vídeo no celular da vítima que registrou o momento em que ela teria sido baleada.

Nas imagens é possível ver quando a vítima filma o namorado, que está segurando uma arma. Em certo momento, ele aponta a arma e dispara contra a mulher. Logo em seguida, a vítima cai e a gravação para.

Ielly foi atingida no tórax e chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, mas não resistiu e faleceu.

A polícia foi acionada pelo hospital após a vítima dar entrada na unidade. De acordo com a Polícia Militar, Diego disse que os dois passavam pelo Setor Epaminondas I, quando foram abordados por uma motocicleta com dois homens e o garupa sacou uma arma e disparou duas vezes contra a vítima.

Porém, o suspeito entrou em contradições e foi levado para a delegacia. Conforme o relato da Polícia Militar, ao verificar o celular da vítima, os agentes encontraram o vídeo que mostra o disparo.

Diego foi preso suspeito por homicídio qualificado, caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.