Associação de lojistas realiza Feirão Limpa Nome a partir desta segunda em Goiânia

Começa nesta segunda-feira (21), o Mutirão Limpa Nome, uma oportunidade para que os consumidores goianos que estão com dívidas em atraso possam negociar seus débitos. A ação será realizada até dia 10 de dezembro e todo o processo é gratuito.

Os descontos em multas e juros podem chegar a 100% e as dívidas podem ser pagas de forma parcelada. Após o pagamento da negociação, a exclusão do nome do cliente do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) é feita em até cinco dias úteis.

Para consultar as dívidas, basta acessar o site do Mutirão Limpa Nome, e em seguida, será direcionado para uma negociação direta com a empresa via WhatsApp. Outra opção é que o cliente se dirija à loja física para tratar presencialmente com o setor de crédito.

Além de estabelecimentos comerciais, participam da ação instituições bancárias e de crédito - Caixa Econômica Federal e Sicoob Centro-Oeste Br. Esta é a 20ª edição do Mutirão Limpa Nome, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Goiânia.

Empresas ainda podem se inscrever

As lojas que desejam participar do Mutirão Limpa Nome devem fazer a inscrição pelo site da CDL Goiânia pagando uma taxa única de manutenção no valor de R$ 50,00. A expectativa é de que mais de 15 mil goianos busquem oportunidades de negociação durante o Mutirão Limpa Nome.

“Estamos passando por um momento delicado na economia com números recordes de inadimplência. Por outro lado, o mercado tem interesse na oferta de crédito ao consumidor. É por isso que o Mutirão é importante, principalmente nesta época do ano. Com o nome limpo, o cliente consome, o comércio cresce e a economia se movimenta”, explica Geovar Pereira, presidente da CDL Goiânia.

Inadimplência em Goiânia supera média nacional

Uma pesquisa divulgada pelo SPC Brasil apontou que o número de consumidores com contas atrasadas em Goiânia cresceu 9,67% em outubro deste ano em comparação ao mesmo período de 2021.

O dado coloca a cidade em primeiro lugar no ranking de inadimplência entre as capitais do Centro-Oeste e supera a média nacional, que alcançou 9,24%.

Nacionalmente, são 64,25 milhões de pessoas negativadas, um novo recorde da série histórica do levantamento, realizado há 8 anos.