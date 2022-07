Ataque de abelhas mata cadela e deixa mulher ferida em São Luís dos Montes Belos

Uma mulher e sua cadela de estimação foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de um ataque de abelhas, neste domingo (3), em São Luís dos Montes Belos, a 120 quilômetros de Goiânia. Segundo os bombeiros, a mulher estava trancada dentro da residência e a cadela sendo atacada por um enxame de abelhas no quintal.

O animal foi encontrado ofegante e coberto pelas abelhas, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Depois de cortar uma corrente que prendia a cadela, as abelhas foram retiradas do seu corpo e ela foi levada para um local seguro antes de ser encaminhada para atendimento veterinário. À reportagem, o sargento dos bombeiros, Mairon César, informou que a cadela não resistiu e morreu horas depois do ataque.

Ainda segundo o sargento, as abelhas que estavam na casa da vítima saíram do local no mesmo dia. Elas são chamadas de passageiras ou caroneiras, e segundo ele, nessa época do ano é comum que um enxame se instale rapidamente e logo vão embora.

Como reagir em caso de ataque

O sargento dos bombeiros explica que não há como se precaver de ataques desse tipo, pois as abelhas passam e se instalam de forma muito rápida. Ele faz um alerta de que, ao notar um enxame em casa, a pessoa deve se esconder o mais rápido possível ou se afastar da residência e ligar para o 193.

Mairon César informou que a corporação dos bombeiros tem contato com uma equipe de apicultores que podem ser acionados em situações semelhantes a essa. A equipe vai até o local e estuda a melhor forma de afastar as abelhas da casa deixando os moradores e animais em segurança.