Atendimento gratuito para declarar imposto de renda é ofertado nesta semana

O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) termina nesta sexta-feira, 31 de maio. Para auxiliar a população, o Centro Universitário Estácio Goiás oferece atendimento gratuito, realizado por alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da instituição.

Este serviço está disponível tanto em Goiânia como em outras regiões do Estado, e visa esclarecer dúvidas, preencher o documento e garantir o envio correto da declaração. O atendimento é realizado pelo Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) do Centro Universitário, que foi o primeiro parceiro da Receita Federal em Goiás através do NAF.

A ação está disponível até sexta-feira e pode ser agendada pelo Instagram @nafestaciogo, pelo e-mail naf.go@estacio.br ou presencialmente na unidade localizada na Av. Goiás, Nº 2151, Setor Central.

Sobre o NAF

Pioneiro em educação fiscal no âmbito universitário, o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) é uma iniciativa da Receita Federal do Brasil e busca dar suporte contábil e fiscal às pessoas físicas de baixa renda e às micro e pequenas empresas. Além de oferecer esclarecimentos sobre a Declaração do IRPF, o NAF oferece serviços como negociação para pagamentos de tributos, verificação de regularidade de CPF, abertura de empresas e palestras de educação fiscal.

SERVIÇO: Atendimento gratuito para declaração do Imposto de Renda

Data: De segunda a sexta, até 31 de maio

Como fazer? A solicitação de atendimento pode ser realizada por meio do Instagram @nafestaciogo, e-mail naf.go@estacio.br, ou presencialmente na unidade que fica na Av. Goiás, Nº 2151, Setor Central.