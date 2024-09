Atividades manuais despertam a criatividade infantil e combatem o excesso de tempo em telas

O uso excessivo de telas por crianças tem se tornado uma preocupação crescente entre especialistas em saúde e educação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), crianças de 2 a 5 anos devem limitar seu tempo de tela a no máximo uma hora por dia, enquanto crianças entre 5 e 17 anos não devem ultrapassar duas horas diárias.

No entanto, um estudo do Common Sense Media revelou que crianças de 8 a 12 anos passam em média 4 horas e 44 minutos por dia em frente a telas, enquanto adolescentes chegam a ultrapassar 7 horas diárias, o que pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, social e físico.

Esse uso prolongado está associado a problemas de sono, aumento da ansiedade e dificuldades de socialização, tornando urgente a necessidade de alternativas saudáveis. Atividades lúdicas, como costura e outras práticas manuais, são apontadas como essenciais para o desenvolvimento infantil.

Segundo uma pesquisa da fturma Harvard Graduate School of Education, crianças que participam de atividades manuais demonstram maior capacidade de concentração, melhor coordenação motora e um desenvolvimento criativo mais robusto.

Essas atividades também ajudam a promover o bem-estar emocional, permitindo que as crianças expressem suas ideias de forma concreta e vejam os resultados de seus esforços, o que impacta diretamente na autoestima e na autoconfiança. Além disso, a interação com outras crianças durante essas atividades incentiva o desenvolvimento de habilidades sociais.

Clubinho de Costura

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento infantil de forma lúdica e criativa, o Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, lança em outubro o Clubinho de Costura, que ficará na programação permanente.

A oficina é voltada para crianças que desejam aprender noções básicas de costura de maneira divertida e interativa. A programação acontecerá aos sábados, no período da tarde, com um total de 12 horas de atividades mensais, ao custo de R$320.

Sob supervisão especializada, as crianças terão a oportunidade de explorar sua criatividade enquanto adquirem habilidades manuais, que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e da concentração. Voltado para crianças de 6 a 13 anos, o curso terá caráter permanente, atendendo à demanda das famílias.Há também a possibilidade de desconto para inscrições em dupla, com 10% de abatimento no valor para ambas as crianças.

Rogelia Pinheiro, gerente do Clube de Costura, destaca a importância dessas atividades para o desenvolvimento infantil ao pontuar que no Clubinho de Costura, as crianças podem aprender de forma prática e divertida, explorando sua imaginação e desenvolvendo sua coordenação motora. "É uma forma de incentivar a criatividade e ao mesmo tempo proporcionar uma experiência lúdica e educativa", detalha.

Outra oficina interessante é a de Roupa de Bonecas ou para Bichinho de Pelúcia, que acontecerá nos dias 5 e 12 de outubro, no período da manhã, com duração de 6 horas ao longo de dois sábados, que oferece uma introdução ao mundo da costura para os pequenos, que poderão confeccionar roupas para seus brinquedos, unindo o lúdico ao aprendizado prático.

O valor da oficina é de R$ 160. Já a oficina Costurar é uma Arte – Vestido ou Ecobag, marcada para os dias 19 e 26 de outubro (sábados), oferece 6 horas de prática e permite que as crianças escolham entre confeccionar um vestido ou uma ecobag, desenvolvendo suas habilidades manuais e estimulando a criatividade.

Com essas iniciativas, o Clube de Costura proporciona um ambiente saudável e educativo, onde as crianças podem desconectar-se das telas e participar de atividades que promovem o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, oferecendo aprendizado e diversão de forma integrada.