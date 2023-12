Atlanta Music Hall será reinaugurada após três anos fechada

Após três anos fechada, casa de show Atlanta Music Hall será reinaugurada, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O retorno acontece no próximo sábado (16), a partir das 22h, e o ingresso pode ser adquirido no site de vendas partir de R$ 40.

A Atlanta Music Hall é uma tradicional casa de entretenimento goiano que funcionava desde 2007 e foi fechada em 2020, com o início das restrições devido a pandemia. O local já chegou a receber um público de 12 mil pessoas.

A casa já recebeu shows de nomes como Paula Fernandes, Marília Mendonça, Capital Inicial e Zezé Di Camargo e Luciano - veja os 10 maiores shows que aconteceram no local no final do texto.

A reinauguração da casa vai contar com show da Banda Atlanta, com um repertório com grandes clássicos da música brasileira, a dupla sertaneja Franklin e Daniel, e DJ Eduardo Porto.

A casa terá um formato inédito, com camarotes para 8 e 15 pessoas, mesas para 4 pessoas, pista de dança em frente ao palco, além da área externa com um estacionamento para 600 veículos.

Relembre os maiores shows da casa:

Paula Fernandes - 26/11/2013: A cantora bateu o recorde de público, com 12 mil espectadores.

Cabaré (Leonardo e Eduardo Costa) - 14/03/2015: A dupla cantou para 10 mil pessoas

Cristian e Ralf - 04/04/2009: A dupla sertaneja teve um público de 9 mil pessoas

Eduardo Costa - 31/10/2013: O cantor sertanejo contou com um público de 8 mil pessoas

Marília Mendonça - 10/10/2016: A eterna rainha do feminejo cantou para 8 mil pessoas

Exaltasamba - 30/01/2010: O grupo de pagode animou 8 mil pessoas

Ana Carolina - 06/02/2010: A cantora de MPB cantou para 7 mil fãs.

Wesley Safadão - 14/11/2015: O cantor fez um show para 7 mil pessoas

Zezé Di Camargo e Luciano - 16/03/2012: A dupla sertaneja teve um publico de 7 mil pessoas.

Capital Inicial - 10/11/2012: A banda de rock cantou para 7 mil pessoas