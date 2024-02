Atriz e modelo de Goiânia morre após ser atropelada na rodovia GO-217, em Goiás

Uma jovem de 22 anos morreu na noite terça-feira (13), após ter sido atropelada às margens da rodovia GO-217, em Piracanjuba, no sul de Goiás. Segundo o relato da Polícia Militar, Kamylla Cristina voltava de Caldas Novas para Goiânia, quando ela e a motorista do veículo notaram um problema na roda dianteira e decidiram parar. Ao descer do carro, a jovem foi atingida por outro veículo que seguia no mesmo sentido.

Ainda segundo a PM, a morte de Kamylla foi constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o atropelamento, o condutor do veículo que atingiu a vítima - ainda não identificado - fugiu sem prestar socorro.

Kamylla era atriz e modelo, e se identificava nas redes sociais com o nome artístico de Mila Maria. Em seu perfil no Instagram, foi divulgada uma mensagem informando o local e horário do velório. Segundo a publicação, o corpo da jovem foi velado e sepultado nesta quarta-feira (14) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.