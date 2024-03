Aulões gratuitos: escola goiana inicia projeto para estudantes que participarão de vestibulares

O Colégio Dinâmico Pré-vestibular, em Rio Verde, inicia neste sábado (23), uma série de aulões virtuais gratuitos aos sábados. O primeiro traz questões e exercícios de biologia de vestibulares anteriores. A inscrição pode ser feita no link abaixo.

O projeto faz parte de uma aposta além do tradicional e conceituado cursinho semanal da instituição, que iniciou-se em fevereiro deste ano nas modalidades presencial e a distância.

"Contabilizamos em 2023 mais de 60 estudantes aprovados apenas em medicina por meio da nossa metodologia deensino. Não vamos parar. No cursinho presencial ou a distância já estamos em pleno andamento para quem se matriculou, oferecendo os melhores professores da região", reforça Estefânio Franco, coordenador pedagógico do Colégio Dinâmico Rio Verde.

Para participar dos aulões virtuais gratuitamente basta se cadastrar neste link.

Aulão gratuito de biologia ao vivo

No próximo sábado, 23 de março, a partir das 14 horas, a unidade de pré-vestibular Dinâmico Rio Verde, que contabilizou mais de 60 aprovações apenas em medicina, disponibilizará ao vivo o aulão do módulo de Biologia.

Na ação serão resolvidos exercícios dos principais vestibulares do Brasil - com dicas únicas e exclusivas. A aula será comandada pelo premiado professor Márcio Freitas. "Você pode acompanhar online de qualquer lugar do mundo", ressalta Estefânio.

As datas dos próximos aulões serão divulgadas em breve.

Vestibulares próximos

Alguns vestibulares estão na mira de estudantes como: Universidade Estadual de Goiás (UEG); Centro Universitário de Mineiros (Unifimes); Centro Universitário de Goiatuba; Universidade de Rio Verde (UniRV); Unievangélica (Anápolis); UFU (Uberlândia); Universidade Paulista (Unip)

Serviço: Colégio Dinâmico Pré-vestibular - Rio Verde

Incrição gratuita: https://forms.gle/Wtz5xHidGe8L9XqP7

Aulão de Biologia: 23 de março

Qualquer interessado poderá participar mediante cadastro prévio, que deve ser realizado até o dia 21 de março.

Informações: (62) 995293808