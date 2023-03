Aumento da passagem de ônibus no Entorno do DF começa a valer neste domingo

O aumento de 12% no preço da tarifa do transporte público no Entorno do Distrito Federal (DF) entrou em vigor a partir de 0h deste domingo (5). A determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (2).

De acordo com a Agência, sem reajuste há dois anos, o novo preço da tarifa procura manter o equilíbrio financeiro das empresas ao recompor parte do aumento de preços de combustível, óleo lubrificante, pneus e a inflação acumulada no período. Confira a tabela completa ao final do texto.

O aumento da tarifa faz parte do Plano de Recuperação do Semiurbano GO/DF, lançado pela ANTT nesta sexta-feira (3), que prevê cinco medidas para a melhoria do serviço: Intensificação da fiscalização da ANTT; Consórcio; Atualização das tarifas; Diálogo com os moradores; Canal exclusivo de Ouvidoria.

Novo consórcio

Entre as cinco medidas que integra o Plano de Recuperação, a ANTT afirma que vai “apoiar a criação de um consórcio entre Governo Federal e Governos do Distrito Federal e Goiás, para debater os problemas e as soluções que aprimorem o serviço e beneficiem os usuários.”

A criação do consórcio foi tema de uma reunião realizada no Palácio do Planalto no dia 23 de fevereiro. Estiveram presentes o governador Ronaldo Caiado (UB), a governadora em exercício do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP) e o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha.

Os representantes dos governos estaduais e federal discutiram a criação de um consórcio interfederativo para unir DF, Goiás e a União para o transporte público do Entorno. A gestão havia sido assumida pelo governo do DF em 2020 e está sob responsabilidade da ANTT desde 14 de fevereiro deste ano.