Os autotestes para facilitar o diagnóstico da Covid-19 já estão disponíveis nas principais redes farmacêuticas em Goiânia, mas exigem cautela da população na hora do uso. A média de valor do produto é entre R$55,00 e 69,90. Os pacientes não poderão utilizar o teste como atestado médico e, caso o resultado seja positivo, vão precisar comparecer a uma unidade médica para o diagnóstico final.

A vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, Luciana Calil, e ucrânia xplica que os autotestes não são materiais para notificação compulsória, ou seja, não podem ser considerados estatisticamente pelos municípios e Estado, por não terem efeito de diagnóstico. Por esse motivo também, ela destaca que é importante que o indivíduo vá a locais que façam o exame RT-PCR. Orientação também feita pela A Secretaria Municipal de Saúde que reitera que o exame pode auxiliar o paciente na checagem rápida do vírus.

Com o intuito de facilitar a comodidade das pessoas que suspeitam estar com o vírus e reduzir as filas de espera nas unidades médicas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ressalta que o material possui caráter “orientativo”, para quem suspeitar estar ou não contaminado tirar essa dúvida em sua residência e definir os próximos passos de isolamento e tratamento.

O exame autônomo é feito pelo swab, bastão inserido na narina para coleta da mucosa. Luciana reforça que as pessoas devem retirar suas dúvidas com os farmacêuticos aptos nas drogarias e farmácias, “como observar no manual de instrução a forma correta de coletar o material, e o tempo de espera para realizar a leitura”, afirma. Ela aponta que dependendo da marca do autoteste, o tempo de espera pode mudar, mas é adequado que passe dos trinta minutos, porque, de acordo com ela, o material pode perder a sensibilidade e concluir um resultado equivocado.

Especialistas ainda não observam uma frequência no uso dos autotestes, pelo tempo que está no mercado. Mas avaliam que os pacientes devem utilizar todos os cuidados e informações durante uso, “os autotestes devem ser feitos com a mesma rotina dos outros exames, com 24 horas de sintomas, ou de preferência 3 dias com sintomas para que não haja falso negativo.” afirma o infectologista, Marcelo Daher.

Ainda que não tenha sido observado na capital um repique no número de casos de Covid-19 após o carnaval, o mundo se mantém em estado de alerta com a variante Ômicron que desencadeia surtos de transmissão em diferentes países. Por isso, o recurso deve ser mais procurado nos próximos dias e as farmácias relatam alta expectativa para as vendas.

Luciana recomenda que aqueles que buscam o autoteste para comprar optem por adquirir presencialmente em farmácias e drogarias, em que haja orientações, mas se não for possível e a aquisição seja feita de modo online, que deem preferência a sites oficiais licenciados para essa atividade, que comprovem a segurança que o teste tem, o registro em anvisa e uma procedência regular, impedindo a compra de testes falsificados.

Caso a pessoa precise de ajuda para realização do teste, ela pode solicitar que o farmacêutico a auxilie, porém, essa possibilidade é somente as unidades de farmácias e drogarias que já sejam regularizadas para fazerem o teste rápido - PCR e detenham de uma estrutura física adequada, atendendo a legislação.

