Auxiliar de serviços gerais denuncia ter sofrido injúria racial em empresa de Anápolis

Uma auxiliar de serviços gerais denunciou nesta quarta-feira (17) ter sofrido injúria racial no primeiro dia de trabalho em uma empresa de Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. De acordo com a vítima, a supervisora foi explicar como o banheiro deveria ser lavado e, neste momento, afirmou para a funcionária que “todo negro que vem aqui não termina o serviço”.

A auxiliar levou o caso para a polícia logo após sair do expediente, pois, segundo ela, a fala da supervisora fez com que ela se sentisse ofendida e humilhada. O caso está sendo investigado pelo delegado Ariel Martins, do 6º Distrito Policial (DP) do município. O investigador explica que deve ouvir a vítima para saber mais detalhes do que ocorreu.

“Foi iniciada uma investigação preliminar, onde iremos ouvir com maiores detalhes a vítima, bem como intimar o responsável da empresa para esclarecimento, no intuito de identificar essa funcionária”, afirmou. Arial ainda esclarece que se confirmado a discriminação racial, a responsável poderá pegar até 3 anos de prisão, além de multa.

Como o nome da vítima e da supervisora não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa de ambas para maiores esclarecimentos. Entretanto, a Qualicaps, empresa onde a auxiliar iria prestar o serviço, e a Sistemas de Segurança e Tecnologia, terceirizada que contratou e direcionou a funcionária, se posicionaram à imprensa por meio de nota.

Posicionamento

A Qualicaps informou que acionou a empresa prestadora de serviços de limpeza para apurar os fatos e tomar as providências necessárias, além disso, repudiou todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. A Sistemas de Segurança e Tecnologia afirmou que não tolera comportamentos racistas e responsabilizou a própria funcionária pelas falas dela.