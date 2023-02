Avô de Daniel Vilela morre aos 90 anos

Morreu nesta quinta-feira (2), em Goiânia, Moisés Franco Carvalho, avô do vice-governador Daniel Vilela (MDB). Ele também é pai do secretário de Estado de Comunicação, Gean Carvalho.

Moisés estava internado no Hospital do Coração Anis Rassi em Goiânia há aproximadamente um mês e acabou não resistindo a uma infecção pulmonar.

A prefeitura de Jataí usou as redes sociais para se solidarizar com a família. “O Prefeito Humberto Machado, consternado com o falecimento do Sr. Moisés se solidariza com todos os familiares e amigos neste momento de dor, e roga a Deus que o acolha na morada eterna”, escreveram em nota.