Avenida 136 será interditada para obras, e Setor Sul pode ficar sem água no fim de semana

A Saneago informou que vai fazer serviços de manutenção programada no Setor Sul, em Goiânia. Os trabalhos acontecem neste sábado (2) e domingo (3) em dois pontos da Avenida 136, quando ela cruza com a Rua 1137, e na altura da Rua 132. O trânsito no local será parcialmente interditado.

A empresa de saneamento informou, que neste sábado (2), os trabalhos serão realizados entre 13h30 e 18h, e não haverá interrupção do fornecimento de água. Já no domingo (3), o trabalho começa às 7h30 e vai até as 17h. E os registros precisam ser fechados das 10h às 15h, para interligação das redes.

As quadras afetadas durante a manutenção são: F27, F28, F29, F44 e F45A. Os registros serão reabertos assim que o serviço for concluído e o abastecimento deve ser normalizado de forma gradual, disse a Saneago. Essa região era abastecida pelo Reservatório Celg, e agora vai receber água tratada do Reservatório Pedro Ludovico.