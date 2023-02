Avenidas no Jardim América passam a ter sentido único a partir de sexta-feira; veja mudanças

As avenidas do setor Jardim América, C-233 e C-182 passam a ter sentido único de circulação a partir de sexta-feira (17), em Goiânia. A C-182 terá sentido único da Avenida T-9 (Ginásio Jardim América) até a Rua C-181. Já a C-233 terá sentido único da Avenida T-63 (Praça Nova Suíça) até a Avenida T-9, informa a prefeitura de Goiânia.

As mudanças, segundo a gestão municipal, tem o objetivo de proporcionar mais fluidez aos condutores e pedestres a partir da criação de novas rotas no setor mais populoso de Goiânia. Os moradores, no entanto, têm questionado a suposta melhoria nas mudanças e reclamado da falta de sinalização das modificações.

“Essas artérias e as ruas secundárias precisavam dessa atualização com a retirada de estacionamentos, implantação de sentido único das vias, semaforização no lugar de rotatórias que não correspondem mais à capacidade de circulação daquele local”, explicou o secretário municipal de Mobilidade, Horácio Mello.

Vias que passarão a ter sentido único nesta sexta-feira (17):

- Avenida C-233: Sentido único de circulação da Avenida T-63 (Praça Nova Suíça) até Avenida T-9

- Avenida C-182: Sentido único de circulação da Avenida T-9 (Ginásio Jardim América) até Rua C-181

Confira as demais vias que já foram alteradas:

As seguintes vias passaram a ter sentido único de circulação no dia 9/02:

- Rua C-159: sentido único de circulação da Rua C-120 até Avenida C-171

- Rua C-158: sentido único de circulação da Avenida C-171 até Rua C-131

- Rua C-157: sentido único de circulação da Rua C-130 até Avenida C-171

- Avenida C-104: sentido único de circulação da Avenida C-171 até Rua C-190

- Rua C-137: sentido único de circulação da Avenida C-233 até Avenida C-107

- Rua C-138/C-139: sentido único de circulação da Avenida C-107 até Avenida C-233

- Rua C-165: sentido único de circulação da Avenida C-255 até Avenida C-107

- Rua C-167: sentido único de circulação da Avenida C-107 até Avenida C-255

Retirada de rotatórias para implantação de semáforo:

- Avenida C-104 x Rua C-125

- Rua C-137 x Rua C-159

- Rua C-137 x Rua C-157

- Rua C-167 x Avenida C-104

- Avenida C-182 x Avenida C-171

- Avenida C-182 x Rua C-139

- Avenida C-182 x Rua C-137

Implantação de semáforos:

- Avenida C-104 x Rua C-139

- Avenida C-171 x Rua C-159

- Avenida C-104 x Rua C-180

- Avenida C-104 x Rua C-181

- Rua C-183 x Rua C-181

- Rua C-183 x Rua C-180

- Avenida C-233 x Rua C-238

- Avenida C-233 x Rua C-244

- Avenida C-267 x Rua C-180

- Avenida C-267 x Rua C-181